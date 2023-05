Finalisti Amici 22, chi è stato eliminato nel corso della semifinale andata in onda sabato 6 maggio su Canale 5? L’ultima puntatata del talent show di Maria De Filippi verrà trasmessa in diretta il prossimo 14 maggio in diretta.

Finalisti Amici 22, chi è stato eliminato: due allievi fuori dalla scuola

Maddalena Svevi è stata la prima eliminata nel corso della semifinale. La ballerina di Emanuel Lo ha dovuto lasciare la scuola ad un passo dalla finale. Tra le lacrime è stata consolata da Maria De Filippi: “È accaduto perché i posti in finale sono 4. Solo per questo”.

Dopo Maddalena è toccato ad Aaron abbandonare Amici 22 che ha perso contro Wax.

“È un programma televisivo, ci sono solo 4 posti”, ha aggiunto Maria anche in questo caso. Ma Aaron ha compreso: “Ho vinto in ogni caso. Ho vinto come persona, sono stato qui e sono contentissimo dell’ultima esibizione. È il momento giusto”.

Chi vincerà la 22esima edizione di Amici? Lo scopriremo domenica 14 maggio in diretta su Canale 5.