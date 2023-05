Semifinale Amici 22, chi è stato eliminato e chi, invece, è volato in finale? In apertura e chiusura del nostro articolo troverete il video con tutti gli spoiler e, nel frattempo, scopriamo cosa è accaduto ad Isobel durante la penultima puntata in onda stasera.

Semifinale Amici 22, Isobel si è fatta male: eliminato e finalisti

Appena presa la maglia della finale Isobel piangeva. Questa l’indiscrezione riportata all’account Twitter GossipTv. Ma per quale motivo la ballerina ha ceduto alle lacrime?

A quanto pare si sarebbe infortunata perché sembrava sofferente e si toccava il braccio e il fianco sinistro.

Di ritorno dalla pausa il pubblico presente in studio ha notato un asciugamano dentro la felpa che copriva il fianco di Isobel.

AMICI ANTICIPAZIONI appena presa la maglia della finale ISOBEL piangeva, ma sembrava sofferente, infatti si toccava il braccio e il fianco sinistro. dopo la pausa il pubblico ha notato un asciugamano dentro la felpa che copriva il fianco #AMICI22 #amicispoiler — (@gossiptv__) May 6, 2023



Ecco le anticipazioni VIDEO.