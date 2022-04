La finale del serale di Amici 21 sarebbe dovuta andare in onda sabato 14 maggio 2022 ma, per via dell’Eurovision Song Contest (quest’anno in Italia), il talent show di Maria De Filippi si sposta.

La finale di Amici 21 “salta” per l’Eurovision: ecco che succede

“Maria De Filippi, in accordo con Mediaset, ha deciso di evitare lo scontro frontale: la finale di Amici non sarà in sfida con quella dell’Eurovision 2022. – scrive Amici News su Twitter – Sabato 14 maggio, al posto di Amici, ci sarà un film in replica: “Anche se è amore non si vede”.

Attualmente non si conosce la nuova collocazione della finale del talent ma, con molta probabilità, il programma si concluderà il prossimo sabato 21 maggio 2022.

⚠️ FINALE DI #Amici21 ⚠️ Maria De Filippi, in accordo con Mediaset, ha deciso di evitare lo scontro frontale: la finale di Amici non sarà in sfida con quella dell’Eurovision 2022. Sabato 14 maggio, al posto di Amici, ci sarà un film in replica: “Anche se è amore non si vede”. — AMICI NEWS (@amicii_news) April 30, 2022

Gli inediti dei cantanti in gara

Nel frattempo, dalla mezzanotte di oggi, 30 aprile 2022 sono disponibili gli inediti dei cantanti ancora in gara. I nuovi singoli sono stati distribuiti sulle piattaforme di streaming e negli store online e vedono protagonisti i 4 cantanti ancora in gara, ovvero Luigi, Albe, Alex e Sissi.

Come stanno andando?

I brani disponibili sono, nel dettaglio, “Karma” di Albe, “Senza chiedere permesso” di Alex, “Tienimi stanotte” di Luigi e “Dove Sei” di Sissi.

A primeggiare già a poche ore dal lancio è Luigi Strangis che si è piazzato primo nella chart di Itunes Italia.