Filippo Bisciglia ha confermato la conduzione di Temptation Winter. Dopo la versione estiva terminata da quasi due mesi, presto vedremo una rivisitazione decisamente più invernale.

Filippo Bisciglia conferma Temptation Winter: falò, pinnettu e location

Ciao ragazzi buonasera a tutti. Allora la notizia che sto per darvi è stata letta, scritta, smentita. Insomma, oggi finalmente posso ufficializzare e sono felicissimo di farlo che alla conduzione di Temptation Island winter edition oppure Temptation winter, non sappiamo ancora come si chiamerà il programma, ma lo scopriremo a breve, ci sarò io! Questo per me è un onore. Scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale per me è davvero gratificante. Quindi voglio ringraziare Mediaset, la Fascino, Maria per la conferma del sottoscritto.

Filippo ha parlato pure della possibile location, compreso il falò e il mitico pinnettu:

Che dirvi? Sicuramente anche voi vi starete domandando ma come sarà? Dove? In che modo? Ma il pinnettu? Ma il falò? Ragazzi sono tutte cose che scopriremo avanti. Intanto io immagino. Ci vediamo presto!

Ecco il VIDEO (anche in apertura del nostro articolo).

La precedente indiscrezione di TVBlog

Il titolo definitivo non è stato ancora deciso, anche se al momento il più gettonato pare essere semplicemente “Temptation winter“. Del programma, cosi come è già accaduto in passato e accadrà con la prossima serie del Grande fratello, ci sarà una mescolanza fra nip e vip. Anche se, come già più volte sottolineato, il confine fra queste due categorie diventa sempre più labile da tracciare con l’avvento dei social network. Si è molto parlato in questi giorni sui media della conduzione di questa trasmissione. Sono usciti i nomi di Lorella Cuccarini, Ilary Blasi, Silvia Toffanin. Qualcuno per la conduzione ha persino scomodato il nome dell’autrice Raffaella Mennoia, che invece sta benissimo dove sta. In realtà, secondo quanto risulta a TvBlog, alla conduzione di Temptation winter ci sarà ancora Filippo Bisciglia. Uomo che ha ormai legato in maniera indissolubile il suo volto a questo programma. Una scelta questa nel segno della continuità, che mette dunque fine a tutte le voci di sue possibili sostitute di cui sopra.

