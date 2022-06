Secondo il buon Roberto Alessi ci potrebbero essere delle possibilità di vedere la figlia di Vittorio Sgarbi nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Ecco cosa si legge sull’ultimo numero di Novella 2000.

Fonti più che attendibili ci dicono che la figlia minore del critico d’arte sarebbe tra le scelte per il reality di Canale 5. Sembra (sembra!) che la pressione di Canale 5 sia piuttosto insistente. Accetterà l’invito del Grande Fratello? Per ora sembra di no: nessun limite pare sia stato messo da papà Vittorio (anzi…), ma sembra che non sia ancora il momento di lanciarsi.