Fedez svela come ha perso la verginità: il racconto spiazzante

Nel suo nuovo libro autobiografico dal titolo L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, pubblicato da Mondadori, Fedez si apre completamente al pubblico, condividendo aspetti molto intimi e talvolta crudi della sua vita. Tra ricordi d’infanzia, adolescenza difficile, primi amori e cadute personali, il rapper rivela anche come ha vissuto la sua prima esperienza sessuale. Un racconto diretto, senza filtri.

“La mia prima volta”: Fedez si confessa

Cresciuto nell’hinterland milanese, tra Buccinasco, Corsico e Binasco, Fedez ricorda i primi anni della sua adolescenza in un ambiente periferico e isolato. La casa dove viveva con la famiglia era “più grande ma completamente isolata”, come scrive lui stesso. Nei dintorni c’erano soltanto una cartiera e alcune prostitute.

In un passaggio molto forte del libro, Fedez racconta apertamente: “Non ricordo la mia prima volta e credo che sia perché ho perso la verginità con una prostituta di Binasco. Quindici euro per il primo rapporto orale, trenta per il resto”.

I problemi economici e il lavoro da barista

Durante gli anni della scuola, che frequentava in un istituto di recupero, il giovane Federico lavorava nel bar acquistato dai suoi genitori. Lì viveva le difficoltà di una famiglia sull’orlo del tracollo economico.

“Io ero senza un soldo e con i miei genitori a un passo dal perdere la casa perché le rate del mutuo li stavano schiacciando. Una sera mi chiamano, sento quella voce che già sai che qualcosa non va, mi dicono: ‘Federico, svegliati, datti una mossa o la musica te la scordi’”.

Il gesto disgustoso al cliente arrogante

Nel libro Fedez non tralascia nemmeno gli episodi più controversi della sua giovinezza. Racconta infatti di quando lavorava al bar e si trovava spesso a gestire clienti difficili. Uno di loro lo trattava con superiorità e ordinava il caffè schioccando le dita. La sua reazione? Decisamente estrema.

“Io preparavo una tazzina personalizzata per questo tizio, solo per lui, già sputata. Quando prendevo il latte prendevo anche la sua tazzina speciale e, come se niente fosse, con grande nonchalance gli facevo il caffè”.

L’amante Angelica e il dualismo con Chiara Ferragni

Tra i temi più discussi affrontati nel libro, c’è anche quello del rapporto extraconiugale con Angelica Montini, conosciuta poco prima del matrimonio con Chiara Ferragni. Un amore vissuto in segreto, che lui stesso descrive come intenso e completamente diverso da quello per Chiara.

“Ho incontrato Angelica poco prima di sposarmi con Chiara. Era un sentimento forte, sì, qualcosa che ti prende il petto e ti fa sanguinare. Ma non è vero che l’ho chiamata cinque minuti prima di mettere l’anello”.

Prosegue poi con un confronto molto diretto tra le due relazioni: “Da una parte c’era la vita come la casa del Mulino Bianco. La perfezione impacchettata. C’era Chiara. Ma dall’altra parte c’era un’altra storia. C’era Angelica. Una storia senza luci puntate, senza palchi, senza il circo intorno”.

E chiarisce le differenze profonde tra i due legami: “Il sentimento per Chiara era reale. Quello per Angelica era diverso. Con Chiara volevo costruire. Con lei volevo sognare”.