Fedez su Ferragni: “Mi ha sbattuto fuori casa, l’ho tradita, infuriato per il pandoro”

Fedez su Chiara Ferragni: “Del suo lavoro non ne capisce granché. Rapporti pessimi tra le nostre famiglie”

Fedez torna a parlare apertamente della fine del matrimonio con Chiara Ferragni nel suo nuovo libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, edito da Mondadori. Tra rivelazioni personali e riflessioni dolorose, il rapper racconta il dietro le quinte del rapporto con l’influencer più famosa d’Italia, dal primo incontro fino alla separazione definitiva.

“Chiara è stata un’allucinazione collettiva”

“Chiara per me è stata un po’ un’allucinazione collettiva, e probabilmente io lo sono stato per lei”, scrive Fedez. Parole forti, che danno il tono al racconto della loro storia, fatta di luci e ombre. Il rapper parla di un rapporto inizialmente complice, quasi magico, ma anche segnato da forti differenze caratteriali e visioni del mondo distanti.

“Con lei ho parlato delle mie paure più grandi. Con lei mi sono spogliato davvero. È stata la mia confidente. La mia spalla. Quella che non ti fa sentire solo quando tutto fa schifo e non sai più dove sbattere la testa.”

Crisi e incomprensioni: “Mondi diversi destinati ad allontanarsi”

I segnali della crisi iniziano a manifestarsi nel 2023, un anno difficile per entrambi. Tumore, uso di psicofarmaci, Sanremo, la rottura con Luis Sal, il bacio con Rosa Chemical. Eventi che, uno dopo l’altro, hanno minato la stabilità della coppia.

“Cose, persone, eventi che avevo sempre sopportato per Chiara ora mi diventavano insostenibili. Eravamo due isole che si stavano allontanando irreversibilmente l’una dall’altra.”

Fedez parla anche delle difficoltà nei rapporti tra le loro famiglie: “Sono sempre stati pessimi”, dice, così come quelli con l’entourage della moglie. Su Fabio Maria Damato, manager e braccio destro di Ferragni, aggiunge:

“Potrei fare una lista delle volte in cui negli anni l’ho insultato e ci siamo presi a parole. Viveva della luce riflessa di mia moglie […] Li trovavo insopportabilmente noiosi. Convintissimi in modo immotivato. Una confezione bellissima, ma dentro puzzavano tutti.”

Il caso Pandoro: “Mi sono incazzato”

Fedez racconta anche il momento in cui scopre il Pandoro Gate, quando Chiara viene multata dall’Antitrust per una “pratica commerciale scorretta”. Il rapper afferma di non essere stato messo al corrente della vicenda prima dello scandalo.

“Non sapevo niente fino a quando a Chiara non hanno rifilato quella multa da un milione. […] Mi sono messo a leggere le carte, ho scoperto insieme al mondo esterno quello che è successo veramente. E mi sono incazzato.”

Secondo lui, la scelta di pubblicare il messaggio di scuse è stato un errore: “Se avessi aperto bocca, lei avrebbe fatto tutto il contrario”.

Il tradimento e l’altra donna: Angelica Montini

“La vera rottura con Chiara arriva per una questione di tradimenti. Lei pensa che la tradisco e io non mi metto nemmeno a discuterne, sapevo che aveva ragione.”

Fedez racconta di Angelica Montini, con cui avrebbe avuto una relazione intensa ma mai completamente vissuta alla luce del sole: “Un fuoco che brucia invisibile”. Specifica però che non si trattava di una relazione stabile e costante nel tempo.

“C’era Chiara. Ma dall’altra parte c’era un’altra storia. C’era Angelica. Una storia senza luci puntate, senza palchi, senza il circo intorno.”

La rottura definitiva: “Mi ha sbattuto fuori di casa”

La separazione vera e propria arriva nel marzo 2024, quando – dopo una lite – Ferragni sbatte fuori casa il marito. Da quel momento, Fedez decide di vietare alla moglie di pubblicare foto dei figli, accusando il suo team di aver diffuso la notizia della rottura.

“Qualcuno dei suoi aveva deciso di diffondere la notizia. Da quel momento le ho vietato di pubblicare foto dei bambini: perché quello che è successo dimostrava che c’è qualcuno che lavora per lei disposto a sacrificare il bene dei nostri figli.”

Oggi: una nuova vita e uno sguardo al passato

Attualmente Fedez vive lontano da Chiara Ferragni, ma continua a vedere regolarmente i figli. È sentimentalmente legato a Giulia Honegger, con la quale condivide momenti di vita quotidiana sui social.

Nonostante tutto, non rinnega nulla del passato:

“Il sentimento per Chiara era reale. Quello per Angelica era diverso. Con Chiara volevo costruire. Con lei volevo sognare.”

Chiude il capitolo con un augurio per la madre dei suoi figli, non senza una critica al suo lavoro:

“Le auguro un futuro luminoso e felice, soprattutto per i miei figli, perché meritano di crescere in un ambiente sano. […] Ho dubbi perché lei di business, in realtà, non ne capisce un granché.”