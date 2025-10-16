Fedez, Giulia e i figli Leone e Vittoria: il gesto significativo

Fedez e la vacanza con Giulia e figli

Fedez a Disneyland con Giulia Honegger e i figli: primo weekend insieme come famiglia allargata

Fedez ha trascorso un fine settimana speciale in compagnia della nuova compagna Giulia Honegger e dei suoi figli, Leone e Vittoria, avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni. La meta scelta è stata Disneyland Paris, dove il rapper ha regalato ai piccoli una mini vacanza da sogno. Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, raccontano un momento significativo nella vita dell’artista: il primo viaggio da famiglia allargata.

Primo viaggio insieme per Fedez, Giulia Honegger e i bambini

Negli scatti rubati dai paparazzi, si vedono Fedez e Giulia camminare mano nella mano con i piccoli tra le attrazioni del parco divertimenti più famoso d’Europa. Un’esperienza che segna un passo importante nella relazione tra il rapper milanese e la stilista, ufficializzata la scorsa estate. Giulia sembra essersi perfettamente integrata nella nuova quotidianità di Fedez, condividendo momenti preziosi con Leone e Vittoria, tra giochi, giostre e una tappa immancabile nei negozi di dolciumi.

Sui social del cantante, però, non ci sono riferimenti diretti al weekend in famiglia: l’unico indizio è una foto condivisa nelle stories di qualche giorno fa, dove lui e Giulia appaiono sorridenti con il castello Disney alle spalle.

L’equilibrio tra passato e presente: Fedez tra Giulia e Chiara

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez ha ritrovato la serenità accanto a Giulia Honegger, con cui ha deciso di costruire un nuovo capitolo della sua vita. Il legame con l’ex moglie, però, resta presente e importante. Sul palco del Forum di Assago, durante uno degli ultimi concerti, il rapper ha voluto dedicare parole sentite alla madre dei suoi figli, sottolineando il rispetto e l’affetto che continueranno a unirli.

“Le nostre strade continuano su binari diversi, ma non cancellerò mai una storia che ci ha dato due meravigliosi bambini. Quel legame rimarrà, invisibile ma indissolubile”, ha detto Fedez davanti al suo pubblico, mostrando maturità e consapevolezza.

Il viaggio a Disneyland potrebbe quindi essere il simbolo di un nuovo equilibrio familiare, dove i figli restano al centro e il rispetto tra ex partner permette di costruire serenamente nuove relazioni.