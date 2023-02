Fedez e Rosa Chemical, esposto in procura per “atti osceni in luogo pubblico”: ecco il motivo

Dopo Blanco, guai in vista anche per Fedez e Rosa Chemical? Questo, a quanto pare, non è un buon periodo per Federico Lucia, che proprio a causa del famigerato bacio dato sul palco dell’Ariston al cantante in gara avrebbe subito l’ira della moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice nella stessa serata della kermesse.

Fedez e Rosa Chemical, esposto in procura per i fatti di Sanremo 2023

E’ notizia di ieri quella secondo la quale Blanco risulta indagato dalla procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento. Adesso però rischiano di finire sotto indagine anche Fedez e Rosa Chemical dopo un esposto presentato, non da Codacons – come nel primo caso – bensì dall’associazione Pro Vita & Famiglia, presentato alla procura di Sanremo per “atti osceni in luogo pubblico”.

Come scrive oggi Open, a far partire la segnalazione alla giustizia da parte dell’ex parlamentare Carlo Giovanardi e Valerio Cianciulli non è stata tanto la scena del bacio tra i due artisti ed amici andata in onda dopo la mezzanotte nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023.

A non essere piaciuto all’associazione sarebbe stato il twerking di Rosa Chemical sulle gambe del rapper, seduto in prima fila tra i due genitori di Chiara Ferragni e la reazione di Fedez che ha mimato un amplesso.

I due “hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva”, scrivono i due promotori dell’esposto alla procura di Sanremo. Come andrà a finire?