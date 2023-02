Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, è stato ufficialmente indagato dalla procura di Imperia per i fatti registrati a Sanremo 2023. L’accusa a carico del giovane cantante è quella di danneggiamento. La notizia, diffusa dall’Ansa e poi ripresa da tutti i media nazionali, ha creato grande scalpore e fa riferimento a quanto accaduto nella prima serata del Festival, dello scorso 7 febbraio.

Blanco indagato dalla Procura: cosa succede ora

Durante la prima serata di Sanremo 2023, Amadeus aveva riservato ampio spazio ai due vincitori della precedente edizione della kermesse, Blanco e Mahmood, con un occhio di riguardo al più giovane che avrebbe dovuto presentare sul palco dell’Ariston il nuovo singolo dal titolo L’isola delle rose.

A causa di problemi tecnici, il cantante se l’era presa con la scenografia, arrivando a distruggere a suon di calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico. “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”, aveva spiegato Blanco al termine della discutibile performance.

“Quanto è avvenuto non era assolutamente previsto. Non era una gag”, aveva detto il conduttore e direttore artistico della kermesse il giorno seguente in conferenza stampa, precisando: “Sapevo che l’esibizione avrebbe previsto alcune cose, tra cui qualche calcio ai fiori perché quella canzone ha una storia e quell’elemento ne fa parte. Mi avevano detto che avrebbe potuto rotolarsi sul palco, fare qualcosa con la batteria, insomma sapevo che qualcosa sarebbe potuto succedere”.

Blanco si era successivamente scusato con una lettera via Instagram, ma a ben poco sarebbe servito. Codacons aveva presentato un esposto dal quale ne deriva l’accusa ipotizzata dalla procura.

Ma cosa rischia adesso Blanco? A spiegarlo è Il Fatto Quotidiano online: il reato di danneggiamento è punito fino a tre anni. In questo caso potrebbero essere riconosciute le aggravanti dei futili motivi e quella dell’aver reso “inservibili” elementi fondamentali nel corso di una manifestazione aperta al pubblico. La pena può arrivare fino a cinque anni.