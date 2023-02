Blanco è stato l’argomento di conversazione della seconda conferenza stampa di Sanremo 2023. Ad aprire le danze ci ha pensato il sindaco Alberto Biancheri che si è scagliato contro il cantante de “L’isola delle rose”.

Quella di Blanco non è stata una gag finita male, parola di Amadeus che ha avuto modo di sentirlo per telefono:

Blanco mi ha chiamato, era dispiaciutissimo. Lui ha sbagliato, lo sa lui per primo. Io dico che quando ci sono problemi tecnici si alza la mano e si ricomincia. Evidentemente quel momento di rabbia lo ha scatenato sui fiori, non penso lo abbia fatto per mancanza di rispetto. Lui non ha chiesto di essere capito, ma di essere perdonato. Accetto le scuse con serenità.