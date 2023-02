Blanco denunciato per i fatti a Sanremo 2023: la reazione dei Vip

Interviene anche il Codacons contro Blanco, in seguito ai fatti accaduti ieri nella prima serata del Festival di Sanremo 2023. Secondo quanto fa sapere l’associazione, Blanco sarà denunciato e chiamato a risarcire i danni prodotti alla Rai ed a rispondere al reato di danneggiamento.

Amadeus, come ha avuto modo di spiegare al termine della prima serata di Sanremo 2023, era all’oscuro di quello che stava accadendo sul palco dell’Ariston durante l’esibizione flop di Blanco. A causa di problemi tecnici, il giovane artista ha letteralmente perso il senno spaccando la scenografia floreale.

Il Codacons ha annunciato in un comunicato di voler depositare oggi un formale espos­to alla Procura della Repubblica di Impe­ria e alla Corte dei Conti:

Al di là della volga­rità del gesto e del­la sua inopportunità, l’aver distrutto la scenografia del Fe­stival potrebbe real­izzare veri e propri reati. L’art. 635 del codice penale stabilisce infatti che “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immo­bili altrui in occas­ione di manifestazio­ni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclus­ione da uno a cinque anni”.