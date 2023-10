Fedez è stato operato ancora, nuovo sanguinamento: “E’ molto debole”, come sta? Le ultime notizie

Fedez è stato nuovamente portato in sala operatoria durante la notte a causa di un inatteso episodio di sanguinamento. Dopo essere stato ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano da alcuni giorni, come riportato dal Corriere della Sera, è stato necessario eseguire una nuova e urgente gastroscopia per arrestare e suturare il sanguinamento derivante da un’altra ulcera.

Fedez è stato operato ancora: nuovo sanguinamento nella notte

Successivamente, è stata eseguita una trasfusione aggiuntiva e sembra improbabile che il rapper possa essere dimesso nelle prossime ore. Ricordiamo che giovedì scorso, Fedez aveva già subito trasfusioni di sangue a causa della scoperta di due ulcere.

Questa mattina, la moglie Chiara Ferragni e i suoi genitori lo hanno visitato in ospedale.

Secondo fonti ben informate, il rapper è attualmente in uno stato di notevole debolezza, ma il sanguinamento è stato efficacemente fermato.

In ospedale Fedez aveva fatto una gastroscopia e il medico aveva spiegato:

Generalmente, per questo tipo di episodi, il ricovero dura tre, quattro giorni al massimo e dopo una terapia c’è una guarigione entro sei settimane. Dopo il tipo di intervento a cui si è dovuto sottoporre è chiaro che lo stato di allerta è maggiore, ma non c’è motivo di preoccuparsi.