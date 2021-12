Pio e Amedeo, in occasione della presentazione di “Belli ciao”, hanno lanciato delle frecciatine a Fedez (dopo uno scontro abbastanza recente) e Giulia Salemi per il loro utilizzo dei social network.

Nel corso della presentazione del loro nuovo film, Pio e Amedeo intervistati da SuperGuidaTV, non hanno perso l’occasione per lanciare una nuova frecciatina a Fedez (senza citarlo):

Anche noi usiamo i social, ma per prendere in giro gli altri devi prima prendere in giro te stesso. C’è gente che torna dopo giorni a casa e già prima di aprire la porta ha aperto il video per riprendere il figlio, il primo pensiero è fare il video quando quel povero figlio magari manco ti riconosce. Io il telefono lo spengo già in macchina per non avere rotture e concentrarmi su di lui.