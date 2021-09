Pio e Amedeo rispondono a Fedez: “Furbacchione non cadere nel patetico!” 

Dopo il dissing di Pio e Amedeo nei confronti di Fedez e la censura della Rai, il rapper ha risposto (in maniera perfetta, qui il video) al duo comico. I pugliesi, quindi, hanno voluto replicare nuovamente.

Si è incazzato Federico. Noi non ci saremmo mai permessi non sappiamo neanche cosa voglia dire “dissing”. Fate swipe up, mi raccomando.

Si apre con ironia la replica di Pio e Amedeo che, tra una battuta e l’altra rispondono a Fedez:

Ingaggiati? A noi non ci ha ingaggiato nessuno, non abbiamo visto una lira, non abbiamo visto un dirigente, nessuno ci ha detto di dire qualcosa. In diretta nessuno avrebbe potuto fermarti! Mica sarebbero arrivati i bodyguard a buttarti per terra, avresti potuto esprimere il tuo pensiero senza fare tutte ste polemiche, dai.

Poi la conclusione:

Male ci siamo rimasti noi non tu, questa cosa del populista 2.0 non ce l’aspettavamo, fai passare questa cosa come se noi andiamo in giro ad istigare a dire negr*, froc**… non ci provare furbacchione, poi si cade nel patetico. Secondo me è stata una crisi isterica, o per sollevare la polemica e in mezzo alla polemica ci metto lo swipe up e ti vendo le mutande, la maglietta, la sigaretta elettronica, una bancarella 2.0.