Falò Alessia e Davide, Temptation Island: la coppia è uscita insieme?

Falò Alessia Bottiglia e Davide Rosati: sono usciti insieme da Temptation Island? Il fidanzato ha chiesto il confronto con la sua dolce metà, trovandosi faccia a faccia davanti a Filippo Bisciglia.

“La vedo triste. Le dispiace lasciare il single. Lo ha provocato, stuzzicato, ha fatto la gatta morta”, ha affermato Davide. “Non è vero”, si è difesa Alessia, “Lo abbracciavo solo perché stavo piangendo. Ti avevo sentito dire che non sai che cosa provi per te”.

Davide ha aggiunto:

Durante questo percorso ho capito che ho occhi solo per te, il mio cuore pensa solo a te. Non c’è mai stata malizia nei confronti delle tentatrici. Tu dovevi dare dimostrazioni a me e non lo hai fatto. Questi abbracci non li dà una persona fidanzata.