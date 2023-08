Falò di confronto per Ale e Federico di Temptation Island. La fidanzata ha chiesto il faccia a faccia anticipato dopo aver baciato il single Lollo. Pure lui si è avvicinato moltissimo alla tentatrice Carmen facendole complimenti e dichiarandosi molto coinvolto.

Federico ha accettato il secondo falò di confronto richiesto da Ale che ha aperto le danze: “Hai finito di fare l’uomo senza palle? Ti sei presentato finalmente. Non dispiacerti… mi fai schifo”.

La ragazza ha aggiunto:

Che rispetto hai per la tua fidanzata? Hai detto che non mi ami mentre ridevi. Non ti meriti un cazz*. Sei un ingrato di merd*. Ti ho chiamato al falò, perché non sei venuto?