Fagnani multata, scontro con la municipale: cos’è successo

Francesca Fagnani sorpresa a discutere con la polizia municipale a Roma

Francesca Fagnani, volto noto della televisione italiana e prossima al ritorno su Rai2 con il suo programma Belve (qui per i primi ospiti ufficiali), è stata fotografata a Roma in un momento piuttosto teso. La giornalista è stata infatti protagonista di un acceso scambio con un’agente della polizia municipale per una questione legata a una multa.

L’episodio si è verificato nel cuore della Capitale, precisamente nella zona del Ghetto, dove l’auto di Fagnani, una Audi Q5, era stata parcheggiata senza il previsto contrassegno per l’accesso alla ZTL. Una vigilessa, notando l’irregolarità, si è avvicinata per sanzionare il veicolo.

“Ha cominciato a discutere con l’agente”

A quel punto, secondo quanto riportato e documentato con foto dal settimanale Oggi, la conduttrice non ha preso bene la situazione e ha cominciato a discutere con l’agente. Prima con tono deciso, poi cercando di ammorbidire i toni, ha tentato invano di evitare la multa. A intervenire, inaspettatamente, anche il portiere di un condominio lì vicino, che ha provato a dare man forte alla giornalista. Nonostante tutto, il verbale sembrava ormai inevitabile.

Dopo il confronto, Francesca Fagnani è risalita in auto, ha fatto un breve giro dell’isolato e ha parcheggiato nuovamente, ancora in zona ZTL e, secondo quanto riferito, sempre senza esporre il permesso.

Il ritorno di Belve

Nel frattempo cresce l’attesa per il ritorno di Belve, uno dei programmi più seguiti della scorsa stagione, pronto a tornare in prima serata su Rai2. Tra i nomi già emersi, quello di Belen Rodriguez sembra essere tra le prime ospiti attese. E non solo, ecco la lista dei vip in trattativa.

Un episodio curioso che mostra come, anche per i personaggi più noti del piccolo schermo, la vita quotidiana possa riservare imprevisti come una semplice – ma fastidiosa – multa.