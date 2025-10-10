Belve 2025, un attore e un cantante tra gli ospiti ufficiali

Francesca Fagnani prepara il ritorno di Belve: tra gli ospiti Adriano Pappalardo, Simone Susinna e… Maria De Filippi?

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Belve, il talk più irriverente della TV italiana, torna il 28 ottobre in prima serata su Rai 2. E come da tradizione, Francesca Fagnani è pronta a colpire con un parterre di ospiti destinato a far discutere.

Le prime conferme: da Pappalardo a Susinna

A pochi giorni dalla messa in onda, iniziano a circolare i primi nomi che siederanno sull’ormai celebre sgabello della Fagnani. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, uno degli ospiti sarà Adriano Pappalardo. Il cantante e personaggio televisivo, noto per la sua irruenza e per frasi memorabili come “Io non mollo!”, ha già registrato la sua intervista, che andrà in onda in una delle cinque puntate previste per questa edizione. Un incontro che promette scintille.

Altra presenza confermata è quella di Simone Susinna, attore e modello salito alla ribalta grazie a Netflix e alla partecipazione a L’Isola dei Famosi. Sarà interessante scoprire lati inediti della sua personalità attraverso le domande taglienti della Fagnani.

Isabella Rossellini tra le star internazionali

La nuova stagione di Belve alza l’asticella anche sul fronte degli ospiti internazionali. Isabella Rossellini, figlia della leggendaria Ingrid Bergman e del regista Roberto Rossellini, sarà una delle protagoniste della stagione. L’attrice, reduce dal successo del film Conclave e candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista, si racconterà in un’intervista che promette di essere tra le più raffinate e profonde mai viste nel programma.

Il sogno De Filippi: ospite o presenza fissa?

Una delle notizie più chiacchierate riguarda Maria De Filippi. Secondo Adnkronos e Affari Italiani, la conduttrice di Amici e Uomini e Donne potrebbe avere un ruolo ricorrente nella nuova edizione di Belve. Non si tratterebbe di una semplice ospitata, ma di un coinvolgimento strutturato in tutte le puntate.

Un’indiscrezione che ha preso forza dopo la recente apparizione della Fagnani nella prima puntata di Amici 25, che molti hanno interpretato come un “baratto” tra amiche e colleghe. In ogni caso, se davvero Maria dovesse sedersi nello studio di Belve, si tratterebbe di un evento mediatico di prima grandezza, considerando la sua proverbiale riservatezza.

Barbara d’Urso e Rocio Muñoz Morales in trattativa

Tra i nomi caldi ci sono anche Barbara d’Urso e Rocio Muñoz Morales. La d’Urso, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle, potrebbe approdare nel programma per raccontarsi dopo due anni di silenzio televisivo e l’uscita da Mediaset. Secondo Gabriele Parpiglia, la Fagnani la vorrebbe fortemente e starebbe lavorando per ottenere il suo sì definitivo.

Rocio, invece, potrebbe offrire la sua versione dopo le recenti dichiarazioni di Raoul Bova a Verissimo, gettando nuova luce sulla loro storia.

Altri nomi in ballo: Fognini, Bonolis, Mammucari

Oltre ai nomi già citati, si vocifera anche su possibili interviste a Paolo Bonolis, Teo Mammucari e Fabio Fognini, tutti nomi forti e capaci di portare pepe e discussione. Se la Fagnani dovesse riuscire a portarli in studio, l’edizione 2025 di Belve si confermerebbe come una delle più ambiziose e spettacolari.