Belve 2025, chi sono gli ospiti della nuova edizione: nomi b0mba!

Belve, nuovi ospiti per la prossima edizione: da Belen a Bonolis, tutti i nomi svelati da Parpiglia

Si delinea il cast della prossima edizione di Belve, il talk show di Francesca Fagnani in onda su Rai 2. Sarebbe già certa la presenza di Isabella Rossellini e di una presenza fissa di Maria De Filippi. Ora, dopo settimane di indiscrezioni, è il giornalista Gabriele Parpiglia a rivelare altri dei nomi attesi nello studio della trasmissione tra le più seguite della Rai.

Tra gli ospiti già confermati ci sarebbe Belen Rodriguez, la cui partecipazione era nell’aria da tempo. L’argentina, da sempre al centro del gossip e della cronaca rosa, potrebbe essere una delle interviste più attese del nuovo ciclo. La sua presenza a Belve arriva in un momento di grande attenzione mediatica sulla sua vita privata e professionale.

Secondo quanto riportato da Parpiglia, tra gli altri protagonisti pronti a sedersi sulla celebre sedia del programma ci sarebbero anche Paolo Bonolis, storico conduttore televisivo e volto amatissimo dal pubblico, e Rocío Muñoz Morales, attrice e compagna di Raoul Bova.

Non mancano nomi dal mondo dello sport e dello spettacolo: ci sarebbe infatti anche Fabio Fognini, tennista italiano di fama internazionale, impegnato adesso con Ballando con le Stelle, pronto forse a mostrarsi in una veste più intima e personale

Attesa per il sì di Barbara d’Urso

Ma la vera notizia potrebbe arrivare adesso. Pare che la produzione sia in attesa della conferma definitiva da parte di Barbara d’Urso. L’ex regina dei salotti Mediaset, da poco tornata sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, potrebbe essere una delle interviste bomba della stagione.

L’ingresso della D’Urso nel format sarebbe un vero colpo per la trasmissione, considerando che negli ultimi anni non ha mai preso parte a interviste lunghe o senza filtri in prima serata Rai.

Il possibile ritorno di Teo Mammucari

Tra le sorprese annunciate, c’è anche l’ipotesi del ritorno di Teo Mammucari. Il conduttore e comico romano, già ospite in passato, potrebbe tornare a confrontarsi con Francesca Fagnani in una nuova intervista, magari per affrontare temi più recenti legati alla sua carriera e vita privata.

Arriva una smentita, ma sarà vera?

Secondo l’account CinguettaRai di X, i nomi proposti da Parpiglia non corrisponderebbero al vero. Un aggiornamento strano, visto che il giornalista Parpiglia parla sempre con fonti praticamente certe. Staremo a vedere.