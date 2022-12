Questa edizione del GF Vip arranca a trovare la giusta dinamica in grado di appassionare i telespettatori. E’ ciò che pensa un discusso ex Vippone della passata edizione del reality, Alex Belli, il quale nelle passate ore ha stroncato l’attuale cast lanciando una frecciatina sui social.

Alex Belli e le frecciatine al cast del GF Vip

Nella serata di ieri, a fare il loro ingresso nella Casa del GF Vip sono state due ex protagoniste: Francesca Cipriani (con il neo sposino) e Katia Ricciarelli (criticata per la sua performance).

“Hanno invitato la Cipri e la soprano per riempire la puntata. Vi dico solo che un anno fa stavamo assistendo a questa di PUNTATA!!!”, ha commentato una utente su Twitter postando il video del momento in questione, ovvero un confronto acceso tra Delia Duran e Alex Belli. “Forse non avete capito che è lui che non ci vuole andare non è più il suo game anche se dispiace”, ha replicato un’altra utente.

A quel punto è intervenuto direttamente il “man” che, chiamato in questione, ha commentato:

Ma perché dopo un’edizione così forte e piena di momenti iconici e indimenticabili, che senso avrebbe andare anche a fare una comparsata in questa edizione di individualisti, al di là del GAME!!

Alex Belli ha anche criticato il cast troppo agée per i suoi gusti, soprattutto in seguito all’ingresso di Riccardo Fogli.