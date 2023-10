“Strapagata per partecipare, tutto finto!”: ex Vippona vuota il sacco e svela retroscena su autori e televoto

L’ex Vippona Elenoire Ferruzzi continua a svelare retroscena bomba sul Grande Fratello Vip. Quelli che potevano essere dei semplici “sospetti”, ora sarebbero confermati dalle parole dell’ex Vippona che, senza peli sulla lingua, continua a fare rivelazioni scottanti mettendo in imbarazzo la produzione del reality.

Ex Vippona, nuovi retroscena sul GF Vip

Di recente, nel rispondere ad alcuni utenti su Instagram, Elenoire Ferruzzi ha fatto alcune rivelazioni sulla sua esperienza al GF Vip parlando del televoto e soprattutto delle richieste degli autori che avrebbero un peso importante nel racconto generale delle varie dinamiche:

Il GF per me è stato un lavoro. Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto! Ma riprenditi! Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata strapagata per partecipare dov’è tutto finto, dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? Ahaha.

Allo stesso utente social, la Ferruzzi ha poi svelato un altro retroscena legato al televoto ed alla sua eliminazione:

Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah ma svegliati. È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro.

Ed ancora, ad un altro utente che domandava a Elenoire come si potesse piangere per persone che non si conoscono, l’ex Vippona non si è detta d’accordo ed ha precisato: