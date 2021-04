Ex di Uomini e Donne arrestato per scippo: ecco cosa è successo

Un ex cavaliere di Uomini e Donne è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di scippo. La Stampa nella sua versione online ha ricostruito la faccenda di Patrizio Faggioli che ha partecipato al programma alcuni anni fa.

Ex di Uomini e Donne arrestato per scippo: ecco cosa sarebbe accaduto

Ha individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca.

L’arresto, a due anni circa dai fatti, è scattato l’altro giorno a Imperia. In carcere, accusato di scippo, è finito Patrizio Faggioli, 57 anni, italiano che vive e lavora in Costa Azzurra (a Cannes), che nel 2014 aveva avuto un momento di notorietà nazionale per la sua partecipazione come «tronista» alla trasmissione «Uomini e Donne» di Maria De Filippi.