Da concorrente di un reality show a protagonista di un caso di cronaca dai contorni ancora misteriosi. Questa la drammatica parabola che vede coinvolta Polina Kochelenko, ex modella 35enne nonché concorrente del reality L’Isola di Adamo ed Eva in onda su Deejay Tv, trovata morta lo scorso 18 aprile nella roggia Malaspina a Valeggio, in provincia di Pavia. Il suo corpo era stato trovato a circa 700 metri dalla sua abitazione. Ieri, il suo caso è approdato anche a Chi l’ha visto.

Ex protagonista di un reality show trovata morta: Polina è davvero annegata?

Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, Polina sarebbe morta annegata nel tentativo di salvare i suoi cani i quali sarebbero caduti in acqua, trascinati dalla corrente. Un vero e proprio giallo ed una tesi che non avrebbe convinto molto la madre della vittima, la quale avrebbe persino fatto ricorso ad un investigatore privato pur di sapere la verità, opponendosi alla richiesta della procura di archiviazione del caso.

Proprio Alla, madre di Polina, si è rivolta alla trasmissione condotta su Rai3 da Federica Sciarelli al fine di poter fare luce su quanto realmente accaduto all’amata figlia, che negli ultimi tempi era diventata una istruttrice di cani. Secondo la ricostruzione del programma, il pomeriggio precedente al suo ritrovamento la donna era andata a fare una passeggiata con sei cani, due suoi e quattro di proprietà di un centro cinofilo per il quale collaborava.

Due cuccioli sarebbero finiti in acqua e l’ex concorrente del reality avrebbe tentato di metterli in salvo finendo con l’annegare nella roggia sebbene fosse un’abile nuotatrice. Tra gli altri punti poco chiari, anche il fatto che quattro dei cani sarebbero stati ritrovati, mentre gli altri due no, ma non sarebbero neppure mai stati trovati nella roggia.

Vladimir Luxuria, ex conduttrice de L’Isola di Adamo ed Eva è stata intervistata dal programma asserendo:

Polina era molto agile, la prima puntata cominciò con il suo Adamo che la aspettava sulla spiaggia e lei che raggiungeva l’isola a nuoto. Lei era molto abile nel nuoto, tant’è che quando lessi la notizia mi stupii del fatto che non fosse annegata in un mare in tempesta ma in una roggia.

Cosa è successo davvero a Polina?