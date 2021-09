Quando torna Chi l’ha visto? Ormai è questione di pochi giorni e saremo nuovamente pronti a trascorrere la prima serata del mercoledì in compagnia di Federica Sciarelli e – purtroppo – dei tanti casi di cronaca e scomparse che non ci hanno abbandonati neppure durante la stagione estiva. L’appuntamento con la nuova edizione della trasmissione di Rai3 è fissato al prossimo 8 settembre.

Chi l’ha visto, Federica Sciarelli pronta per una nuova edizione

In vista della ripartenza di Chi l’ha visto, ogni anno si rinnovano le voci di un addio da parte della padrona di casa. Federica Sciarelli, però, resta una certezza per la rete e per i telespettatori. Lo ha ribadito anche di recente tra le pagine di DiPiù Tv spiegando di non avere alcuna intenzione di lasciare il programma:

Ad andarmene ora proprio non ci penso. Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti. Conoscendo da vicino le persone che cercano i propri cari, a volte ci divento amica, ho un bel rapporto con la mamma di Elisa Claps. Tempo fa mi ha invitata a cena e ho anche dormito a casa sua. Con il papà di Daniele Potenzoni ho scritto un libro che uscirà il 15 settembre. Lo abbiamo scritto perché non ci arrendiamo, vogliamo trovare questo ragazzo.

La trasmissione di Rai3, dunque, per Federica Sciarelli è la sua seconda famiglia. Ma come riesce a staccare ogni tanto?

Ci riesco facendo sport. È il mio segreto, mi permette di espellere tutte le tossine e le negatività che accumulo.