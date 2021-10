Ieri, nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi, Rosalinda Cannavò ed i giornalisti del format web, hanno svelato due nomi di artisti che sarebbero dovuti entrare nella Casa del GF Vip.

Dopo Goria un altro “ex” della Ruta sarebbe dovuto entrare al GF Vip

Uno è Jerry Calà e l’altro Francesco Baccini. Proprio quest’ultimo è entrato nella Casa del GF Vip lo scorso anno confrontandosi con Maria Teresa Ruta dopo il suo racconto sul potenziale flirt.

Jerry Calà ha preferito rifiutare il reality per lasciare posto al suo lavoro in teatro dopo il lungo “stop” dovuto alla pandemia.

La trattativa con Baccini si sarebbe “arenata” sul nascere dopo l’impossibilità di trovare un accordo economico.

Nonostante la forza di entrambi i nomi, non so quanto avrebbero potuto regalare al reality show particolarmente arenato per mancanza di dinamiche.

Ma che frega a chi è in Casa quello che è successo tra MTR e Baccini, mica è loro parente#GFVIP — Paola. (@Iperborea_) February 12, 2021

MTR: “Preferisco passare per falsa o imprecisa ma confermo la sua versione di Francesco e non dico altro”. MTR, la donna che vuole vincere il GF, accetta di fare una figura di merda nazionale pur di non contraddire Baccini e fargli un colpo basso. CHIEDETELE SCUSA.#gfvip — Gieffepparo (paccottiglia subculturale) (@gieffepparo) February 9, 2021