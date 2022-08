Nei giorni scorsi Simone Rugiati, chef e personaggio televisivo, aveva replicato al gossip che lo riguarda e smentito la sua partecipazione al GF Vip. Nel farlo però, l’ex concorrente dell’Isola aveva usato toni tutt’altro che sereni ed attaccato in modo ingiustificato una fanpage del GF Vip.

Nella giornata di ieri un’altra fanpage dedicata al reality di Alfonso Signorini ci aveva taggato rendendo nota la replica a Simone Rugiati da parte di un volto noto, ripresa oggi anche da IsaeChia.it.

Lei è l’ex naufraga della quinta edizione dell’Isola dei Famosi nonché giornalista ed opinionista, Viviana Bazzani. Attraverso il suo profilo TikTok, la Bazzani ha detto la sua sul comportamento di Rugiati riservandogli una serie di frecciatine ma soprattutto svelando un retroscena (video in apertura):

Parliamo di lui, Simone Rugiati, che è uno chef. Ma soprattutto di quella brutta esternazione che ha fatto sui suoi social nei confronti di chi come me e come tanti miei colleghi trattano gossip. Ma andiamo per ordine. Qualche giorno fa, il professore Alfonso Signorini ha dato un altro indizio su un papabile inquilino dicendo che aveva un cappello da chef e che aveva già in precedenza partecipato a un reality. Tutti abbiamo pensato a lui. Lui anni fa aveva fatto l’Isola dei Famosi. Vi ricordate? Aveva anche intossicato diversi naufraghi. Ma va bene lasciamo stare.