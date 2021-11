Le truffe amorose stanno prendendo piede ogni giorno che passa e una ex concorrente del Grande Fratello Vip ne sa qualcosa ed ha raccontato la sua esperienza ospite di Mattino Cinque.

Ex del Grande Fratello Vip “truffata” dalla versione fake di Tom Cruise

Flavia Vento si era convinta di chattare con Tom Cruise. Ospite di Federica Panicucci, la ex concorrente del Grande Fratello Vip (durata nella Casa come un gatto in tangenziale) ha raccontato del raggiro nato via social:

Tutto è iniziato a maggio. Avevo scritto un commento sul profilo ufficiale di Tom Cruise e poi sono stata contattata da un altro account col suo nome. Ho pensato che fosse veramente lui e ci siamo scambiati il numero di cellulare. Non ho avuto dubbi sulla sua identità, perché sapeva troppe cose. Le mie amiche mi dicevano di fare attenzione, quindi ho provato a videochiamarlo, ma cadeva sempre la linea. Credevo che mi volesse conoscere prima, soltanto in chat.

Flavia Vento ha capito che si trattava di una truffa dopo la richiesta di soldi da parte del Tom Cruise fake:

Ho capito che non era lui, perché mi ha chiesto dei soldi. Mi riempiva di complimenti, mi diceva che assomigliavo al sole e mi chiamava dea. Mi mandava canzoni d’amore stupende. C’erano tante cose che avevamo in comune. Sono troppo ingenua e sensibile. Non potevo pensare che una persona fingesse così bene, solo per denaro. È stata una manipolazione mentale e mi sono innamorata.