Eva Robin’s verso il Grande Fratello Vip? Potrebbe essere questo il riscatto per la popolare soubrette dopo il sonoro “no” ricevuto da Milly Carlucci. Ma facciamo un passo indietro: La Robin’s sarebbe dovuta entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show ballerino in salsa Vip di Rai1 ed in partenza dal prossimo 8 ottobre. Lo aveva rilasciato lei stessa tra le pagine del settimanale Nuovo, prima del colpo di scena.

Eva Robin’s verso il Grande Fratello Vip?

Proprio Eva Robin’s fece poi sapere tra le pagine dello stesso magazine che all’ultimo la padrona di casa Milly Carlucci avrebbe preferito a lei il celebre attore Gabriel Garko: “La quota gender l’ha trovata con lui, che è gay…”, aveva commentato. Adesso però è il settimanale Vero ad avanzare l’ipotesi del GF Vip.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che sia Alfonso Signorini che la squadra di autori starebbero facendo carte false per averla nella rosa di futuri Vipponi:

Adesso, però, sembra che gli autori del GF Vip stiano facendo davvero di tutto per averla nel cast.

Non è però ancora chiaro se riusciranno a convincerla a varcare la Porta Rossa, ma se così fosse per Eva Robin’s potrebbe rappresentare il riscatto perfetto dopo il no di Milly Carlucci.