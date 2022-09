Come per ogni talent o reality in salsa Vip, anche Ballando con le Stelle 2022 ha i suoi “scartati”. Mentre il cast ufficiale è ormai stato definito, adesso iniziano a trapelare i nomi di coloro che avrebbero ricevuto un sonoro “no” da parte di Milly Carlucci e della produzione del programma. Tra loro ci sarebbe anche Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power.

Scartati Ballando con le Stelle 2022: Romina Carrisi delusa

Il nome di Romina Carrisi è stato avanzato dal sempre informato Dagospia, ma poi è stata la stessa “figlia di” a pubblicare su Instagram uno sfogo dopo essere stata scartata. Il volto di Oggi è un altro giorno avrebbe sostenuto regolarmente il provino ma poi tutto sarebbe sfumato. Il motivo? La sua partecipazione ad un precedente reality:

Ho sempre amato ballare e il programma “Ballando con le Stelle” è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i “no” con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io..? Eh io. Io ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di RayBan neri sperando che m’intraveda Simonetta, la mia vicina di casa.

Eppure proprio il padre Al Bano, pur avendo partecipato al medesimo reality era stato preso come concorrente di Ballando con le Stelle. Un vero peccato escludere Romina, dal momento che, a fiuto, avrebbe invece potuto regalare uno spettacolo decisamente interessante, forte della sua simpatia e del carattere verace.

Ma la figlia di Al Bano e Romina non sarebbe la sola esclusa. Tra gli altri nomi citiamo anche Emanuel Caserio e Michelangelo Tommaso così come Nino D’Angelo, anche lui dato per certo fino all’ultimo e poi sostituito dall’attore Dario Cassini.