Domani, domenica 12 settembre, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset riapre i battenti Scherzi a Parte. Al timone del programma troviamo Enrico Papi che torna – dopo anni di silenzio – a Cologno Monzese e parla pure dell’innovazione dell’azienda citando Pomeriggio 5.

In Scherzi a Parte lascio tutto quello che può essere l’aspetto storico, anche con dei riferimenti, ma ho inserito delle novità, aspetti che sono da me fortemente voluti, proprio per personalizzarlo. In studio ci sarà un clima goliardico e l’intera puntata sarà incentrata su uno scherzo in diretta ad un vip, con la complicità degli altri presenti in studio, i quali possono essere vittime e contemporaneamente carnefici. Era un’idea che avevo in mente da anni.