Canale 5 corre ai ripari e anticipa la messa in onda di Scherzi a Parte per fare un evidente “sgarro” a Da Grande, lo show che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai e segnerà il debutto di Alessandro Cattelan nell’azienda di Viale Mazzini.

Arriva lo sgarro di Mediaset a Cattelan: Scherzi a parte inizia prima

Scherzi a Parte gioca d’anticipo e debutta una settimana prima di Da Grande, lo show di Cattelan che andrà in onda su Rai1. Il programma dedicato alle burle, condotto da Enrico Papi, torna in onda il 12 settembre, così come svelano i palinsesti ufficiali.

Il 19 dello stesso mese, invece, debutterà lo show dell’ex conduttore di X Factor.

Tra gli ospiti di Cattelan, ci saranno alcuni dei volti più famosi e amati della televisione, della cultura e dello sport. Tra i nomi già annunciati spicca quello di Luca Argentero.

TV Sorrisi e Canzoni ha anche anticipato altri nomi: Il Volo, Elodie, Antonella Clerici e Carlo Conti.

Voi siete Team Papi o Team Cattelan?

Io sono curiosissima di vedere lo show di Alessandro ma alcuni scherzi so già che saranno imperdibili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)