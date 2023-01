E’ stato Gianluigi Nuzzi, ospite di Muschio Selvaggio a tornare sul caso di Emanuela Orlandi e sulla ‘gaffe’ di Fedez, attraverso una diretta Instagram. Il giornalista e conduttore di Quarto Grado, in collegamento con il fratello della cittadina vaticana scomparsa, Pietro Orlandi, ha domandato a quest’ultimo se ci fosse stato un chiarimento con Fedez.

Il marito di Chiara Ferragni, nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, parlando del drammatico caso di Emanuela Orlandi, ancora irrisolto dopo quasi 40 anni, era scoppiato a ridere sfoggiando un inadeguato ‘black humor’.

Pietro Orlandi aveva manifestato la sua delusione, pur ringraziando Fedez per aver parlato del caso della sorella in un programma così seguito. Interpellato però da Nuzzi, Pietro ha svelato:

Mi ha chiamato ieri, si è scusato di questa cosa. Poteva anche non farlo, quindi ho apprezzato il fatto che mi abbia chiamato. Mi ha detto che non lo ha fatto di certo con l’intento di essere irrispettoso. Ha capito di avere sbagliato. Io in quel momento in effetti ci ero rimasto male. Dicendo “Ancora la stanno cercando”, si è messo a ridere, perché ride?

Comunque, l’ho detto anche a Fedez, in questi anni ne ho sentite talmente tante di cose brutte, che effettivamente una risata passa così. Si è dispiaciuto della cosa. Ieri mi sono arrivate talmente tante richieste di un commento […] Mi arrivano per questa cosa, che può essere sgradevole una risata in quel momento, non tanto per me, anche per le tante famiglie che subiscono questa cosa, che se uno non la vive, non la comprende. Però, vorrei che questa attenzione ci fosse per le cose gravi.