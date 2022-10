Cosa sta succedendo tra Ema Stokholma e Angelo Madonia? La coppia di Ballando con le Stelle ha raggiunto in poco tempo un livello di complicità molto alto e tutti nel programma si sono resi conto del loro feeling, emerso con forza nel corso della puntata di ieri. Ma cosa c’è davvero tra loro due?

Ema Stokholma e Angelo Madonia: sta nascendo qualcosa?

Nel corso di un confessionale fatto vedere ieri durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, Ema Stokholma ha riservato parole di stima e affetto nei confronti del ballerino e maestro:

Mi piace Angelo Madonia. Era da tempo che non incontravo un uomo che mi piace. Mi sento una bambina, mi è cambiata la vita, perché so che c’è una persona in più sulla quale posso fare affidamento.

Le sue parole però sono state interpretate in maniera differente in studio lasciando ipotizzare alla nascita di una vera e propria coppia. Tuttavia l’insegnante è sposato ed ha figli anche se questo potrebbe non rappresentare un vero e proprio limite. A quanto pare però l’interesse sarebbe soprattutto da parte di Ema.

Anche la loro esibizione, come riportano i colleghi di Novella 2000, ha suscitato grande interesse presso il pubblico da casa e non solo. Una complicità che ha incuriosito Rossella Erra, al punto da commentare, dopo la performance:

Voi altro che caffè, qui siete direttamente all’antipasto e al primo!

Ma per la concorrente, che ha reagito con un sorriso, non ci sarebbe “trippa per gatti”.