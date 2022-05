La puntata di ieri dell’Isola dei Famosi ha visto il nuovo eliminato dal reality che farà ritorno in Italia. L’appuntamento è andato in scena ad un mese esatto dalla finale, fissata appunto al prossimo 27 giugno. Ma cosa è successo ieri? Chi ha abbandonato Playa Palapa e chi è stato eliminato definitivamente?

Eliminato Isola dei Famosi e nominati

Ad affrontare la nomination all’Isola dei Famosi erano stati Marialaura De Vitis e Roger Balduino. Per un soffio ad avere la meglio è stata l’ex compagna di Paolo Brosio la quale si è salvata con il 51% delle preferenze. Roger è stato così chiamato ad abbandonare Playa Palapa non prima di dare il suo bacio di Giuda a Estefania.

Durante la puntata abbiamo anche conosciuto l’eliminato definitivo dall’Isola: al televoto flash tra Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto, ad avere la peggio è stata Fabrizia che contro Gennaro ha avuto il 44% dei voti.

In merito alle nomination, una sfida avvenuta nel corso della serata ha mandato direttamente in nomination Lory Del Santo ed Estefania Bernal; una seconda prova ha invece mandato Marco Maccarini.

Per quanto riguarda le nomination vere e proprie, ecco come si sono svolte: Maccarini ha nominato Carmen; Edoardo ha fatto il nome di Marialaura così come Nick, Lory e Nicolas. Carmen ha nominato Pamela; Marialaura ha nominato Nick e così anche Estefania; Pamela ha nominato Cucolo che a sua volta ha nominato Pamela, il cui nome è stato avanzato anche da Mercedesz. Infine Gennaro, salvo dal televoto flash, ha nominato Marialaura.

Ecco chi sono i nominati della puntata: Lory, Estefania, Marco Maccarini, Marialaura e Nick.