Chirurgo all’Isola dei Famosi? Guendalina Tavassi interviene – VIDEO

In Italia ha preso piede la fantasiosa ipotesi sul chirurgo estetico in Honduras pronto a ringalluzzire i volti dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. A tal proposito, sull’argomento è intervenuta Guendalina Tavassi (come potete vedere nel video in apertura).

Guendalina Tavassi commenta il presunto chirurgo all’Isola dei Famosi

Comunque mi sto divertendo un sacco a vedere cosa si vocifera in giro dell’Isola. Ed ho letto che noi naufraghi avevamo il chirurgo lì. Ma secondo voi se avevo il chirurgo me ne andavo? Questa cosa del chirurgo sull’Isola mi ha fatto volare. Senza mangiare ma tutti imbotoxati!

Sulla questione è intervenuto anche Luca Vismara, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2019:

Io sull’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. – riporta Biccy – Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere non ci sono nemmeno chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede. L’Isola non è finta. Io ho perso 19 kg in 2 mesi e mezzo. Ovviamente chiedevo cibo e non mi è mai stato dato nulla. Basta vedere le mie foto dell’inizio e della fine del programma.