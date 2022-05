Gli animi all’Isola dei Famosi si scaldano ancora. “Lo spirito” ha suggerito a Lory Del Santo di dare un giudizio al resto dei naufraghi. La regista di The Lady, ha dato un voto basso a Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal, creando il nuovo malcontento.ù

Volano stracci tra Nicolas e Lory all’Isola: “Buffona, falsa e incoerente!”

“Dall’inizio volevo entrare nel tuo mondo, ma non ci sono riuscita. L’unica cosa che non ti perdono è di non aver tu cercato di entrare nel mio. Non hai mai fatto uno sforzo. Tu da me non sei venuto mai venuto, la coerenza l’ho sempre avuta”, ha spiegato Lory a Nicolas.

L’attore non l’ha presa troppo bene: “Non avevo dubbi” ha replicato, poi ha aggiunto:

Sei una persona falsissima, non sei coerente. Tutte le caz*ate che vai in giro dicendo, non è vero niente di quello che fai. Preferisco non mangiare che stare al gioco di una buffona di questo tipo. Questo personaggio che fa è un personaggio finto.

Pure Estefania ha ricevuto un giudizio negativo da parte di Lory, che le ha spiegato: “Mi hai sempre sorriso, ma in diretta mi hai attaccato spesso ferocemente. Per questa incongruenza ti do un voto insufficiente”.

La modella si è sfogata in confessionale:

Sono avvelenata. Addirittura lasciarmi senza cena? Penso che lei sia una signora che mette zizzania.

