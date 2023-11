Una quinta puntata di Ballando con le Stelle scoppiettante, quella di ieri 18 novembre. Un nuovo concorrente si è aggiunto all’eliminato Ricky Tognazzi: si tratta di Rosanna Lambertucci, in coppia con il maestro Simone Casula, dopo lo spareggio con Carlotta Mantovan e Moreno Porcu e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova.

Durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle non sono mancati i momenti di tensione (ma anche di grande intrattenimento): dall’imitazione di Rossella Erra da parte di Selvaggia Lucarelli, passando al nuovo scontro con Teo Mammucari ed alla pace fatta tra quest’ultimo e Antonio Caprarica.

Ma qual è la classifica della quinta puntata di Ballando con le Stelle?

In merito ai tesoretti, Matano ha consegnato 89 punti a Simona Ventura e Samuel Peron; Rossella Erra ha diviso il tesoretto dandone metà a Paola Perego e Angelo Madonia. Ed ecco come è cambiata la classifica:

Nella prossima puntata di Ballando con le Stelle ritroveremo le seguenti coppie in gara: Paola Perego e Angelo Madonia; Sara Croce e Luca Favilla; Simona Ventura e Samuel Peron; Wanda Nara e Pasquale La Rocca; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Giovanni Terzi e Giada Lini; Teo Mammuccari e Anastasia Kuzmina.

