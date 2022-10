Elenoire Ferruzzi vuole abbandonare il Grande Fratello Vip – VIDEO

Fiutando i potenziali provvedimenti, Elenoire Ferruzzi sta pensando di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. Questa sera, Alfonso Signorini aprirà la quinta puntata con un lungo focus dedicato al ritiro (forzato) di Marco Bellavia.

Non ce la faccio più a lavarmi così, andare in bagno così, e il microfono e le cose… basta! No, no ma che me ne frega a me. Non sono mica obbligata! Chi me lo fa fare a stare qua a me? Io non posso stare male, nella mia vita sono stata troppo male, basta. Non me ne frega un cazz*, non me ne frega niente.