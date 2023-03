Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip. La 40a puntata del reality si è aperta con una serie di provvedimenti, come annunciato da Signorini sin dal pomeriggio. Se per Tavassi è andata meglio, cavandosela solo con un ammonimento, Donnamaria è stato invece squalificato dopo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri.

La nuova sfuriata durante la preparazione di un panino, con annesse frasi aggressive ancora una volta rivolte ad Antonella Fiordelisi, hanno causato la squalifica dal GF Vip di Edoardo Donnamaria.

E’ stato questo il provvedimento deciso dal GF Vip e da Signorini che, pur riconoscendo l’importanza della sua presenza nella Casa, anche alla luce del rimprovero della precedente puntata non ha potuto fare altro che comunicare la decisione. Il commento di Donnamaria è stato il seguente:

Mi dispiace. Non so che dire, ma soprattutto per Antonella perchè non se lo meritava.