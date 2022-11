Edoardo Donnamaria potrebbe, magari con eccessiva leggerezza, aver compiuto uno scivolone non indifferente nei confronti di Micol Incorvaia. Il Vippone in più occasioni ha voluto ribadire come tra loro due non ci sia stato molto, sminuendo quindi la loro seppur breve storia.

Edoardo Donnamaria sfotte Micol con Antonella

Nelle passate ore Edoardo ed Antonella si sono ritrovati a letto a parlare ancora una volta proprio di Micol. A quanto pare, secondo i più attenti utenti di Twitter, la coppia avrebbe commentato l’aspetto fisico della Incorvaia, ridendo sotto i baffi.

Ci sentiamo tuttavia di sottolineare che dagli audio non sarebbe chiarissimo ciò che si sono detti dal momento che i commenti di Donnamaria e della Fiordalisi sono stati volontariamente coperti da un cuscino nel tentativo di eludere le telecamere ed i microfoni. Nonostante questo è stato possibile ascoltare chiaramente le parole di Antonella:

Ho detto sicuramente avrà un bel carattere, diverso dal mio, ma avrà un bel carattere. Sai che io non giudico mai su questa cosa. Mai. Ovviamente uomini. Pensa a te quanto ti piaceva.

Il tutto è avvenuto mentre Edoardo continuava a ridersela, fino a quando, parlando del suo viaggio fino in Sicilia per incontrare Micol, il Vippone ha commentato:

Poverina. Perché quanto mi piaceva? Sono andato fino a là, che doveva fare?

Una battuta alla quale lo stesso Edoardo poco dopo ha replicato spiegando di stare scherzando ma che non è piaciuta neppure ad Antonella, rimasta interdetta. Le reazioni del web, ovviamente, non sono mancate.

Ad ogni modo fare dell’ironia sull’aspetto fisico è roba neppure da terza elementare, oltre al fatto che sulla bellezza di Micol non ci sarebbe proprio nulla da obiettare.

pensa dire di non aver mai minimizzato il rapporto con micol dopo queste evidenti prese in giro sul suo aspetto fisico, aggiungendo anche:“vabbè sono andato fino a lá” facendo intendere che il viaggio per la sicilia era stato troppo lungo per potersene tornare indietro #GFVIP pic.twitter.com/HOcGXiqu9O — V (@harsiness) November 9, 2022

Micol è bellissima e non deve sentirsi meno a nessuno.

La gente dimostra di essere piccola quando si attacca all’estetica, per innalzare un’altra persona ne critica un’altra. Ma lei non ha nulla che non va anzi.

Micol#gfvip #gintonic pic.twitter.com/bgPKge4m7k — Eli; dammi due ali per volare (@polemicaalways) November 9, 2022