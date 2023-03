Le parole di Nikita su Antonella e sul suo avvicinamento agli Spartani, ha suscitato nel post puntata del GF Vip motivo di chiacchiera in Cortiletto. I Vipponi si sono ritrovati a commentare alcuni comportamenti, a dir loro scorretti, proprio da parte della modella.

I dubbi degli spartani su Nikita e cosa pensano di Antonella

In particolare, Giaele non avrebbe affatto gradito le parole di Nikita nei confronti di Antonella, definendo la modella incoerente nonostante avesse poco prima professato pace e serenità tra le due fazioni della Casa. Ad intervenire è stato quindi Tavassi: “È l’opposto di quello che professa”.

Secondo gli spartani, nel dettaglio, Nikita sarebbe stata contraddittoria nell’esprimere il suo desiderio di unione e coesione e non si aspettavano affatto le sue parole nei confronti di Antonella.

Al tempo stesso, gli spartani avrebbero considerato matura la reazione di Antonella, apprezzando non poco il modo in cui l’influencer salernitana si sarebbe avvicinata a loro in maniera leggera, archiviando senza rancore le tensioni del passato.

Resta però il dubbio degli spartani nei confronti degli atteggiamenti di Nikita e della sua posizione, ritenuta tutt’altro che chiara.