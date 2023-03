Giulia Logozzo, migliore amica di Nikita Pelizon, ha costantemente dato il suo supporto all’amica attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, seguendo in prima persona il suo profilo di Instagram.

Chi è Giulia Logozzo? La migliore amica di Nikita del Grande Fratello Vip

Chi è Giulia Logozzo? Interior designer siciliana, ha conosciuto Nikita tre anni fa così come ha svelato a Fanpage.it: “Ci siamo incontrate per la prima volta grazie ad un amico in comune”.

Le due si sono conosciute tre anni fa a Messina per merito di un amico comune. Successivamente si sono ritrovate anche a Milano dove entrambe vivono ed hanno intrapreso un rapporto di amicizia molto forte e duraturo.

Giulia, l’amica di Nikita, è colei che si firma come “lo staff” nelle storie di Instagram condivise quotidianamente.

La scheda di Nikita del GF Vip

A soli 18 anni Nikita Pelizon inizia la sua carriera da modella calcando prestigiose passerelle internazionali.

Un successo che le ha permesso di raggiungere ben presto anche il mondo della Tv partecipando a diversi programmi e reality show. Recentemente ha riallacciato i rapporti con la sua famiglia con la quale non parlava da quasi 8 anni.

Molto attiva su Instagram, Nikita è seguita da più di 120mila follower. Passionale, determinata e testarda, il suo soprannome è “uragano”.