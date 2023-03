Edoardo Donnamaria ha rotto il silenzio dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip, intervenendo tra le frequenze di RTL 102.5. Nel frattempo, ieri sera, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge hanno commentato il “fattaccio” in diretta.

Come ben sapete, Pierpaolo e Soleil, oltre ad essere ex concorrenti del Grande Fratello Vip, conducono insieme il GF Vip Party e ieri sera hanno potuto esprimere il loro punto di vista sulla squalifica di Donnamaria:

Ad aprire le danze, così come riportano le colleghe di IsaeChia, ci ha pensato Soleil Sorge:

Un provvedimento che era stato già preannunciato e di cui avevano parlato più volte. Alfonso era stato molto chiaro e comunque sono mesi e mesi che continuano ad avere atteggiamenti poco decorosi. E dunque si poteva immaginare l’arrivo di questo provvedimento. Sorprendente però che sia arrivato adesso e su Edoardo.

Ma anche la sanzione stessa non è esagerata dal momento in cui si entra in un gioco ci sono delle regole e anche regole di etica. Sarebbero dovuti essere presi dei provvedimenti anche in tante altre situazioni. Ovviamente il Grande Fratello ha continuato a dare questi avvertimenti per cambiare la direzione e adesso sono arrivati a prendere i giusti provvedimenti. Era inevitabile.