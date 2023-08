Donna Imma verso il Grande Fratello? La sua condizione

Donna Imma Polese al Grande Fratello? Ad un passo dal ritorno in pista (dall’11 settembre su Canale 5), Alfonso Signorini potrebbe ancora lavorare al cast, compresa l’opera di convincimento per avere Federico Rossi nel cast.

Imma Polese, intervistata da SuperGuidaTV, ha svelato che andrebbe con piacere dentro la Casa del Grande Fratello ma solo ad una condizione precisa:

Andare a cucinare nella Casa del Grande Fratello? Si certo mi piacerebbe. I tempi sono lunghi come si fa, andarci qualche giorno sì, per preparare qualcosa per loro.