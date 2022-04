Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Don Matteo interpretato da Terence Hill. Dal prossimo appuntamento della serie, infatti, vedremo il Don Massimo di Raoul Bova. Un personaggio che non convincerà tutti pienamente alla luce del carico di misteri e dubbi che si porterà dietro.

Don Matteo rapito? L’uscita di scena di Terence Hill

L’attenzione però è concentrata proprio sull’addio di Terence Hill e del suo personaggio del quale ha indossato i panni per oltre 20 anni. La sua uscita di scena è definitiva o ci sarà presto un ritorno?

L’ultima scena con Don Matteo si chiude con una sua crisi mistica, in lacrime, davanti alla croce, prima di sparire misteriosamente. In contemporanea, un’auto in lontananza si avvicina sempre di più alla canonica. Dei loschi individui convinceranno il prete a salire a bordo.

Don Matteo è stato rapito? Ne sarebbe convinto il maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica, come emerge nel video promo della prossima puntata della fiction. L’ipotesi è dunque che Terence Hill entro la fine della tredicesima stagione possa fare ritorno, seppur in modo fugace, il tempo di spiegare la sua reale uscita di scena e fare così chiarezza sul ruolo del nuovo prete.

L’uscita di scena di Terence Hill da Don Matteo 13. pic.twitter.com/RkN7hGzteh — Stefania Stefanelli (@StefanelliSte) April 21, 2022