Denise Pipitone è davvero la ragazza nella foto mostrata ieri a Ore 14, la trasmissione di Milo Infante? In tanti sperano nel fatidico colpo di scena a distanza di 17 anni dall’inizio del giallo, ma a spegnere nuovamente le speranze ci ha pensato lo stesso conduttore che solo 24 ore prima sottolineava la somiglianza tra Denise e la bambina nella foto descritta come a figlia della coppia protagonista.

Mentre in altre trasmissioni, da Storie Italiane a Mattino 5 si continuano a puntare i riflettori sulla presunta somiglianza tra la donna nella foto e Denise Pipitone, Milo Infante interviene per fare chiarezza e spegnere anche le speranze dopo l’ultima segnalazione.

In un post su Facebook il padrone di casa di Ore 14 ha evidenziato:

Lo so che la verità a volte è meno bella della fantasia. Ma quella che oggi qualcuno vorrebbe fosse Denise, in realtà è una ragazza tunisina di 26 anni, nata a Mazara, cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi e padre della sua bambina. Oggi vive a Nizza col marito e la figlia. Peraltro anche lei nata a Mazara. Ore 14 ha intervistato una sua amica, che la conosce da 11 anni. Per avere questo riscontro a noi sono bastati 20 minuti.