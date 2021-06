Ieri è stata una giornata ricca di notizie in merito al giallo di Denise Pipitone, la piccola scomparsa da Mazara Del Vallo il primo settembre 2004. Dopo 17 anni e tante segnalazioni, ne sarebbe giunta una da parte di un magistrato, l’ex pm Maria Angioni, proprio colei che per prima si occupò dell’inchiesta sulla sparizione, secondo la quale Denise sarebbe viva, starebbe bene e avrebbe una famiglia ed una figlia.

Cosa ci sia di vero dietro quelle dichiarazioni sarà la procura a stabilirlo ma la notizia è poi approdata anche a Ore 14, la trasmissione di Rai2 di Milo Infante, la quale sempre ieri ha mandato in onda la foto della presunta nuova vita di Denise Pipitone.

I volti non sono chiari ma secondo le parole del conduttore sarebbero Denise insieme al marito ed alla piccola figlia. Parlando di quest’ultima Infante aveva aggiunto:

Abbiamo fatto delle verifiche e non so se possiamo mostrare l’immagine molto suggestiva e che rappresenta una famiglia: madre, padre e bambina piccola. Devo dire che questa bambina ha una somiglianza straordinaria con la piccola Denise. Questa a destra sarebbe Denise e quello il marito.

Ma si tratta davvero di Denise Pipitone? Più tardi, attraverso il suo profilo Facebook e Instagram, Milo Infante ha voluto fare chiarezza sull’intensa giornata, scrivendo un lungo post:

Cari amici, raccolgo l’invito alla prudenza che Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno rivolto a noi tutti tramite l’avvocato Giacomo Frazzitta.

Le segnalazioni sono fondamentali, ma vanno gestite non tramite annunci ma attraverso un’azione di verifica e riscontri che richiede tempo e capacità. Una semplice somiglianza non fa di una ragazza Denise o di una donna in sovrappeso la rom di Milano.

Mercoledì scorso la dottoressa Maria Angioni mi ha girato alcune informazioni e fotografie a sua volte ricevute da tale Sul. J. Lo. Questa signora conosciuta dalla dottoressa Angioni a sua volta è in contatto con tale Ahmed Sal., già in passato protagonista di millanterie e noto spacciatore di false informazioni.

Nel messaggio la dottoressa Angioni mi comunicava che questa signora desiderava mettersi in contatto col sottoscritto e con l’avvocato Frazzitta e che lei riteneva a tal punto verosimili le informazioni ottenute dal volerle inviare alla Procura della Repubblica di Marsala.

A questo punto grazie all’amica Mary Falco abbiamo proceduto alle prime verifiche del caso, ottenendo un riscontro però negativo su tutta la linea.

Ribadisco che la somiglianza tra la bambina di questa ragazza e la piccola Denise è evidente solo in una foto, in altre molto meno. Quanto alla mamma, che questa Sul. ritiene essere Denise, di lei sappiamo che dichiara di essere nata a Mazara ma di fatto vive tra la Francia e la Tunisia.

Quindi, ricapitolando: Sul. è in contatto con Ahmed dal quale riceve informazioni che già in passato si sono rivelate non attendibili. Le gira alla dottoressa Angioni che mercoledì scorso ritiene di inviarle alla Procura di Marsala, al sottoscritto e all’avvocato Frazzitta (che però non riceve nulla).

Noi facciamo verifiche e non troviamo riscontri.

Aspettiamo con fiducia l’esito di quelle dei magistrati inquirenti. Quanto alla scelta di condividere informazioni non verificate in diretta, mi sia consentito di sollevare qualche obiezione.

Ricordiamoci che dall’altra dello schermo ci sono genitori che soffrono.