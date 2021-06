Da giorni una segnalazione su Denise Pipitone ha ridato speranza alla sua famiglia ed a tutti coloro che da anni cercano la verità sulla bambina scomparsa da Mazara Del Vallo nel 2004. A lanciare la bomba è stata l’ex pm Maria Angioni che ha svelato della presenza di Denise viva, sposata e con una figlia la quale, da alcune foto emerse, avrebbe una “somiglianza straordinaria” proprio con la piccola scomparsa.

Denise Pipitone e la ragazza nella foto: tutta la verità

Solo nelle passate ore però, l’ultima speranza è nuovamente crollata in seguito alla mancanza di riscontri emersi dal lavoro di Milo Infante e della sua squadra che, come spiegato, in poco tempo sarebbero risaliti alla vera ragazza della foto.

La ragazza in questione sarebbe infatti la cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi, vivrebbe a Nizza con il marito e la figlia (raffigurati nella foto) e sarebbe nata a Mazara.

Con un video su Facebook, il conduttore di Ore 14 ha fatto totale chiarezza:

Ogni giorno arrivano decine di segnalazioni che si basano su un effetto visivo, cioè guardo una foto che inizia a circolare sui social e mi convinco che questa ragazza è Denise Pipitone […] Nel caso specifico la dottoressa Angioni ha inviato una suggestione con un profilo Facebook della ‘povera’ Sabrina. Noi abbiamo immediatamente verificato la fonte da cui proveniva questa informazione che è un’amica della dottoressa Angioni in contatto con un personaggio da noi molto conosciuto per essere uno spacciatore di notizie false. Abbiamo fatto delle verifiche e abbiamo capito che questa ragazza non poteva essere Denise Pipitone perché c’erano tanti particolari che non tornavano compresa l’età perché sei anni di più sono veramente tanti.

Il conduttore ha quindi proseguito:

Abbiamo informato la dottoressa Angioni che non credevamo fosse una sua pista attendibile quella che lei ci sottoponeva. Lei ha risposto che avrebbe comunque presentato in Procura una mail con questi profili da far verificare e che intendeva andare avanti. Non è nostro compito criticarla e prendiamo atto che la dottoressa Angioni è convinta di questa sua certezza, che Denise Pipitone è viva, è mamma, è sposata e che sta in una famiglia benestante. Lo crede la dottoressa Angioni. Per noi finisce lì.

Milo Infante continua spiegando quanto accaduto successivamente, ovvero che la Angioni dà la notizia in tv:

Piera Maggio e Pietro Pulizzi lo apprendono in diretta e non è una bella cosa e iniziano a chiedersi se sia vero oppure no. Noi ci sentiamo con Piera Maggio e dobbiamo dirle che abbiamo già fatto delle verifiche e che secondo noi questa ragazza non è Denise Pipitone.

A questo punto si è scatenata una sorta di guerra nella quale Infante ha chiarito di non essere d’accordo con la Angioni che ancora oggi sostiene che sia Denise. Quindi ha aggiunto:

Abbiamo cercato tra le amicizie di questa ragazza e abbiamo scoperto che abbiamo delle persone con cui siamo in contatto e che ci hanno ribadito che questa ragazza intanto ha 6 anni più di Denise, è una ragazza tunisina, mamma e papà sono tunisini. Ha un colore di carnagione che è scuro, molto più scuro di Piero Pulizzi e di mamma Piera Maggio. Che ha vissuto per tanti anni a Mazara Del Vallo, che ha avuto la sua bambina a Mazara, e che abitava a poche centinaia di metri dalla casa di Piera Maggio.

Anche la cugina avrebbe scritto smentendo tutto ed alla fine anche la stessa Sabrina, molto innervosita, avrebbe scritto infastidita. Si chiude così, quindi, questa segnalazione.