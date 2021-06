La mamma di Denise Pipitone, nel corso del nuovo appuntamento di Quarto Grado, ha mandato un messaggio in diretta contro Carmelo Abbate. Ecco, a seguire, lo sfogo di Piera Maggio.

Denise Pipitone, Quarto Grado: Piera Maggio sbotta in diretta

Signor Nuzzi, ma a lei le pare onesto il comportamento schifoso usato nei miei confronti dal suo collega Abbate? E lei che lo fa parlare con tutta tranquillità. Ma come vi sentite a far denigrare una madre a cui le è stata rapita una bambina, cercando di giustificare la violenza.

Ma cosa ne sapete di me, ma come vi permettete a giudicarmi e a farmi giudicare pubblicamente senza sapere.

Ma secondo il suo parere di padre e di genitore, se questo venisse fatto ad una persona a lei cara, lei lo accetterebbe? Tutto questo è di uno squallore vergognoso. Non sapete nulla realmente della mia vita e mi fate passare per una donna frivola, leggera e senza sentimenti. Vergogna no?